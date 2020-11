Loujain al-Hathloul | la ribelle che ha osato sfidare la retorica delle riforme saudite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Se qualcuno aveva sperato che, sotto gli sguardi del mondo in occasione del vertice del G20 dello scorso fine-settimana, le autoritàavrebbero potuto decidere di porre fine all’incubo che da oltre due anni sta subendo la coraggiosa attivista per i dirittidonneal-, la risposta sprezzante e di sfida non si è fatta attendere. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un giudice di un tribunale ordinario ha deciso di trasmettere gli atti processuali al Tribunale penale speciale, l’organo giudiziario che si occupa di reati di terrorismo e il cui unico scopo è ridurre al silenzio i dissidenti mediante condanne a lunghe pene detentive emesse al termine di processi irregolari. Fiaccata da un lungo sciopero della fame per protestare contro il ...