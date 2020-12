Louis Vuitton: quando Maradona fu protagonista di una campagna della nota maison di moda. IL VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Diego Armando Maradona, conosciuto anche con il soprannome de “El Pibe de Oro”, è considerato uno dei più grandi calciatori della storia. Tra i riconoscimenti ottenuti per la sua carriera non possiamo non citare il Pallone d’oro alla carriera, il premio ufficiale FIFA come Miglior giocatore del XX secolo condiviso con Pelè, è stato inserito tra i migliori undici giocatori della storia dei Mondiali e venne premiato anche come Miglior Calciatore del Secolo. La sua recente scomparsa, causata da arresto cardiocircolatorio, ha lasciato il mondo del calcio e tutti i suoi appassionati senza parole, in particolar modo l’Argentina e la città di Napoli, dove è stato il simbolo degli anni in cui ha giocato nella squadra di calcio della città e che adesso, per omaggiarlo, sta per intitolare lo stadio a suo nome. Foto: ... Leggi su virali.video (Di lunedì 30 novembre 2020) Diego Armando, conosciuto anche con il soprannome de “El Pibe de Oro”, è considerato uno dei più grandi calciatoristoria. Tra i riconoscimenti ottenuti per la sua carriera non possiamo non citare il Pallone d’oro alla carriera, il premio ufficiale FIFA come Miglior giocatore del XX secolo condiviso con Pelè, è stato inserito tra i migliori undici giocatoristoria dei Mondiali e venne premiato anche come Miglior Calciatore del Secolo. La sua recente scomparsa, causata da arresto cardiocircolatorio, ha lasciato il mondo del calcio e tutti i suoi appassionati senza parole, in particolar modo l’Argentina e la città di Napoli, dove è stato il simbolo degli anni in cui ha giocato nella squadra di calciocittà e che adesso, per omaggiarlo, sta per intitolare lo stadio a suo nome. Foto: ...

susejnavir : Pero quiero louis vuitton pa mi cinderella - hudsonftpayne : RT @LouisVuitton: Sognare in grande. Che siano inaspettate o attese da tempo, le borse Louis Vuitton sono invidiabili regali per le feste.… - alecxoide : @Danny_05__ @sxnflxwxrbrave Te a regalado un Ferrari, Gucci? Louis Vuitton? PRadA? - _AnnxPerfectNow : Marca cheta (tipo Louis Vuitton, Gucci, Versace, etc) fav?? - Amos8125 : @verso_il_fronte E berluscono Agnelli e benetton non hanno quelle di Armani che non ha quelle di Arnault (padrone d… -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton HTTP/1.1 Server Too Busy