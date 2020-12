Lotteria degli scontrini, si parte il 1° dicembre: come richiedere il codice (Di lunedì 30 novembre 2020) La Lotteria degli scontrini è pronta a partire: da martedì primo dicembre sul portale Lotteriadegliscontrini.gov.it sarà possibile registrarsi e ottenere il codice Lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. La registrazione e l’ottenimento del codice Lotteria rappresenta il passaggio indispensabile per far concorrere gli acquisti con moneta elettronica effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 alle estrazioni della Lotteria che saranno mensili, settimanali e anche annuali. Al momento dell’acquisto, rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico (sono escluse le operazioni con e-commerce infatti), basterà mostrare il codice ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 novembre 2020) Laè pronta a partire: da martedì primosul portale.gov.it sarà possibile registrarsi e ottenere ilda esibire agli esercenti per i pagamenti cashless. La registrazione e l’ottenimento delrappresenta il passaggio indispensabile per far concorrere gli acquisti con moneta elettronica effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 alle estrazioni dellache saranno mensili, settimanali e anche annuali. Al momento dell’acquisto, rigorosamente presso un commerciante o un esercente fisico (sono escluse le operazioni con e-commerce infatti), basterà mostrare il...

