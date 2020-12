Lorenzo Biagiarelli | età | peso | altezza | carriera e fidanzata dello chef di “È sempre mezzogiorno”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Si definisce un sociale la sua passione è quella di preparare ricette etniche. Stiamo parlando di, fidanzato della giornalista Selvaggia Lucarelli. Classe 1990, il giovane ha conquistato Instagram con la sua cucina innovativa, sbarcando poi in tv. Nel 2019 è stato fra i giudicispin-offshow Cortesie per gli ospiti. leggi anche l’articolo —> Selvaggia Lucarelli: il fidanzatosvela cosa fa per vederla felice come una bambina Ex musicista,è nato a Cremona (Lombardia). Ha vissuto parte della sua gioventù a Senigallia, poi per motivi lavorativi si è trasferito nella cosmopolita Milano. «Per tanti anni ho vissuto di musica, cantando e suonando più o meno ...