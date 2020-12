L’Oms e il dossier italiano sul Covid sparito nel nulla Le anticipazioni di Report

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) A Venezia, in piena pandemia da Coronavirus, un gruppo di ricercatori che lavora in una delle sedi distaccate delstila undal titolo: Una sfida senza precedenti. La prima risposta dell’Italia al. Il documento viene allora pubblicato sul sito ufficiale dell’Organizzazione mondiale per la Sanità ma dopo qualche ora sparisce nel. Il tema era già stato annunciato un paio di settimane fa, con alcune immagini in esclusiva, stasera – 30 novembre -, però,torna sull’argomento con alcune novità come un’intervista a Ranieri Guerra – direttore aggiunto del– nella quale gli si chiede se sia stata sua la mano che ha fatto sparire il, e se sì perché, ipotizzando che uno dei motivi fosse perché l’Italia ha lo stesso piano pandemico dal ...