Lombardia,1.929 contagi e 208 decessi Oltre 16 mila tamponi. Bergamo: 104 casi (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus, i dati della Regione nel bollettino del 30 novembre. Il rapporto positivi/tamponi è dell’11,3% Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 30 novembre 2020) Coronavirus, i dati della Regione nel bollettino del 30 novembre. Il rapporto positivi/è dell’11,3%

Adnkronos : ++Covid Lombardia, 1.929 contagi e 208 morti: il bollettino++ - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino della regione Lombardia #30novembre - volpe_peppe : RT @SkyTG24: Covid, in Lombardia 1.929 nuovi contagi su 16.987 tamponi - Affaritaliani : Covid in Lombardia: il bollettino 1.929 nuovi positivi e 208 decessi - infoitinterno : Covid, in Lombardia 1.929 nuovi contagi su 16.987 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 929 HTTP/1.1 Server Too Busy