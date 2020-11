Lomagna | gli anziani della casa di riposo ballano contro il Covid

Saliinvetta : Per tutti gli amanti della MTB in Brianza ecco un bellissimo percorso attraverso il Parco Montevecchia Immagini e V… -

Ultime Notizie dalla rete : Lomagna gli

IL GIORNO

Nel centro diurno per anziani di Corte Busca di Lomagna (Le) il brano Jerusalema scatena l’energia degli ospiti che accettano l’invito delle operatrici di imparare un balletto ...È una giornata come tante a Corte Busca di Lomagna, Centro Diurno Integrato con alloggi protetti per anziani facente parte della Cooperativa Sociale L'Arcobaleno di Lecco. Anzi, per l'esattezza non è ...