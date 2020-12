L’Ocse promuove l’Italia | “Ora avanti con il G20”

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – L’Italia è promossa, anche se con un incoraggiamento a fare di più, proprio ora che con la presidenza del G20 può assumere al meglio un ruolo chiave di custode e promotrice del multilateralismo. È il messaggio che arriva dalla ‘Peer Review’, rapporto di valutazione del nostro sistema di cooperazione allo sviluppo, presentato oggi dall’Ocse. Gli autori, nel primo studio complessivo dopo la riforma configurata dalla Legge 125 del 2014, hanno sottolineato come il 2021 appaia sin d’ora “un anno difficile“. A preoccupare è “un declino” degli stanziamenti italiani per la cooperazione allo sviluppo nell’arco di tempo compreso tra il 2014 e il 2019 (il dato vale lo 0,24 per cento del Prodotto interno lordo, a fronte di impegni per lo 0,70). Piacciono però il “modello” e il “sistema”, “multi-stakeholder”, con il coinvolgimento di università, amministrazioni, orgazzazioni della società civile, diaspore, reti territoriali e talenti. Una traccia da seguire, con un’efficienza e determinazione, durante e dopo il G20. DA SILVA (OCSE): “PRESIDENZA ITALIANA RAFFORZI IL MULTILATERALISMO”