Locatelli | Che bel regalo due vaccini per Natale Le dosi in Italia a gennaio

(Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Angeli E in Usa verrà somministrato a 20 milioni di persone entro fine anno se Fda darà l'ok Duecomedi. È il presidente del Consiglio superiore di sanità Francoa svelare il contenuto del dono più atteso. Nei prossimi giorni due piattaforme vaccinali anti Covid (Pfizer e Astrazeneca) verranno sottoste al vaglio e «auspicabilmente all'approvazione» per poi dal 15essere «nella condizione di poter pianificare la somministrazione dei». E a garantire che i cittadinini riceveranno la preziosa profilassi con le stesse modalità e nello stesso momento in cui verrà distribuito in tutti i Paesi Ue è il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni. «La Commissione ha negoziato con sei ...

Il Natale con papà e mamma, figli e fratelli, insomma con i parenti di primo grado, non è affatto scontato. Il governo teme la terza ondata dell’epidemia. E non solo per i ...Il presidente del Consiglio superiore di sanità: in settimana il vaglio dell’Agenzia europea del farmaco. Ieri positivi ancora in calo ...