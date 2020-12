Lo spettro del terrorismo minaccia la Russia (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 2020 si sta rivelando l’annus horribilis et mirabilis della Russia dal punto di vista della lotta al terrorismo e agli estremismi: horribilis perché le operazioni antiterrorismo e il numero degli arresti ad esse associate hanno toccato un nuovo record, mirabilis perché le autorità stanno riuscendo ad evitare che l’ondata di radicalizzazione che sta investendo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 2020 si sta rivelando l’annus horribilis et mirabilis delladal punto di vista della lotta ale agli estremismi: horribilis perché le operazioni antie il numero degli arresti ad esse associate hanno toccato un nuovo record, mirabilis perché le autorità stanno riuscendo ad evitare che l’ondata di radicalizzazione che sta investendo InsideOver.

tudissi : Per far migliorare l'economia del paese basta agitare lo spettro della patrimoniale e improvvisamente tutti diventano benestanti - Fabriziofer1994 : @LucioMM1 È quello che avevo provato ad argomentare qui - alanbelgio : certo che quelli che agitano lo spettro dei #comunisti al potere che vogliono imporre una teribbile patrimoniale so… - bbbluewine : @PasCoNaples @goccedicristall @HMQueenBee Anche se fosse il tampone non copre tutto lo spettro della malattia, per… - HelenaConLaAcca : L'hashtag #comunisti è in tendenza. Chiaramente è lo spettro del comunismo. #zonerosse -

Ultime Notizie dalla rete : spettro del Covid Lombardia, indice contagi può risalirei: il grafico dell'Rt Corriere Milano Il primo piano industriale innovazione: ecco che serve, per il futuro dell’Italia

La pandemia ci sta aiutando a imporre la consapevolezza dell'urgenza di una trasformazione digitale. E ci dà anche le risorse, europee, per farlo. Ma ora è necessario cogliere questo impulso e farlo n ...

Recovery Fund: super manager e apertura al confronto in parlamento la versione tardiva del premier Conte per l'accesso ai fondi

ROMA - Il tempo trascorre in fretta per la presentazione del piano “Italia” che dovrebbe dare accesso ai 209 miliardi del Recovery Fund ma al momento la discussione si sta infilando nei vicoli bui di ...

La pandemia ci sta aiutando a imporre la consapevolezza dell'urgenza di una trasformazione digitale. E ci dà anche le risorse, europee, per farlo. Ma ora è necessario cogliere questo impulso e farlo n ...ROMA - Il tempo trascorre in fretta per la presentazione del piano “Italia” che dovrebbe dare accesso ai 209 miliardi del Recovery Fund ma al momento la discussione si sta infilando nei vicoli bui di ...