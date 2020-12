Lo scontro sull’eredità Maradona dietro l’inchiesta per la sua morte | l’intricato conflitto tra il clan di fedelissimi e la famiglia

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 novembre 2020) «Quando un albero sta cadendo, vanno via tutti». Una constatazione tanto amara quanto quasi profetica, quella di Diego Armando, a margine di un’intervista su Report, in cui rifletteva su quante persone, dopo aver approfittato della sua fiducia e amicizia, – per lo più per trarre vantaggi economici – lo avevano abbandonato nei momenti di difficoltà. E l’ultima caduta dell’uomo, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, potrebbe essere avvenuta proprio in uno scenario di abbandono e incuria, proprio come quando gli alberi cadono per le negligenze e l’abbandono da parte degli uomini. Ladel Diez, malgrado l’autopsia ne abbia certificato il decesso per cause naturali, è ancora avvolta da una fitta nebbia per le responsabilità di chi avrebbe dovuto prendersi cura del campione argentino. All’orizzonte la ...