LIVE Torino Sampdoria Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di lunedì 30 novembre 2020) Torino e Sampdoria si affronteranno in campionato in occasione del posticipo delle 18.30 di lunedì 30 novembre, in una gara valida per la 9° giornata di Serie A. Due squadre che hanno avuto un inizio di torneo totalmente differente. Le scelte degli allenatori Giampaolo ritrova il suo bomber Belotti, che riprenderà il suo posto in attacco a fianco di Zaza. Per la difesa il tecnico ha scelto il terzetto composto da Izzo, Lyanco e Bremer, con Singo e Ansaldi sulle face. Centrocampo oramai titolare con Meité, Rincon e Linetty. Formazione tipo anche per Ranieri che si affiderà al duo Quagliarella-Verre, con quest’ultimo più indietro rispetto all’attaccante di Castellammare: “solita” difesa a 4 composta da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello, linea di centrocampo formata da Candreva, Thorsby, Ekdal e Jankto. Formazioni ... Leggi su giornal (Di lunedì 30 novembre 2020)si affronteranno in campionato in occasione del posticipo delle 18.30 di lunedì 30 novembre, in una gara valida per la 9° giornata di Serie A. Due squadre che hanno avuto un inizio di torneo totalmente differente. Le scelte degli allenatori Giampaolo ritrova il suo bomber Belotti, che riprenderà il suo posto in attacco a fianco di Zaza. Per la difesa il tecnico ha scelto il terzetto composto da Izzo, Lyanco e Bremer, con Singo e Ansaldi sulle face. Centrocampo oramai titolare con Meité, Rincon e Linetty. Formazione tipo anche per Ranieri che si affiderà al duo Quagliarella-Verre, con quest’ultimo più indietro rispetto all’attaccante di Castellammare: “solita” difesa a 4 composta da Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello, linea di centrocampo formata da Candreva, Thorsby, Ekdal e Jankto....

Inter : ?? | FOTO #InterTorino, il resoconto per immagini della rimonta ?? - blab_live : #SerieA, #TorinoSamp @TorinoFC_1906 @sampdoria entrambe in cerca di riscatto, dubbio #Belotti. Probabili formazion… - CalcioIN : TORINO SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link, dove vederla in Video Diretta LIVE TV con Android e Apple… - sportsstreamr : 30/11/2020 – Serie A – Torino vs Sampdoria live - top_ix : RT @SocialFareCSI: #TorinoComeStai? Un'indagine sociale condotta nei mesi di marzo e aprile durante il #lockdown. Evento online di presenta… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Torino HTTP/1.1 Server Too Busy