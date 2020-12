‘Live – Non è la D’Urso’, l’ex di Elisabetta Gregoraci rincara la dose contro la showgirl: “Dopo 13 anni ho scoperto che mentre stava con me c’era un condominio” (Di lunedì 30 novembre 2020) La vita pubblica e privata di Elisabetta Gregoraci sta creando un gran bel discutere sulla stampa e nelle varie trasmissioni televisive da quando la showgirl calabrese è entrata a far parte del Grande Fratello Vip 5. Se in Casa la sua frequentazione con Pierpaolo Pretelli è giunta al punto d’arresto, pur non essendo mai alimentata da vere speranze da parte della donna, fuori il chiacchiericcio è ancora più insistente e ieri sera, a Live – Non è La D’Urso, tra gli ospiti è tornato Mino Magli, l’uomo con cui la Gregoraci avrebbe avuto – sempre stando alle sue parole – una relazione mentre già era in corso quella con l’ormai ex marito Flavio Briatore. Nel salotto serale di Barbara D’Urso, l’uomo ha raccontato anche i motivi del suo astio, ossia il fatto di essersi sentito fortemente preso in giro da ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 novembre 2020) La vita pubblica e privata dista creando un gran bel discutere sulla stampa e nelle varie trasmissioni televisive da quando lacalabrese è entrata a far parte del Grande Fratello Vip 5. Se in Casa la sua frequentazione con Pierpaolo Pretelli è giunta al punto d’arresto, pur non essendo mai alimentata da vere speranze da parte della donna, fuori il chiacchiericcio è ancora più insistente e ieri sera, a Live – Non è La D’Urso, tra gli ospiti è tornato Mino Magli, l’uomo con cui laavrebbe avuto – sempre stando alle sue parole – una relazionegià era in corso quella con l’ormai ex marito Flavio Briatore. Nel salotto serale di Barbara D’Urso, l’uomo ha raccontato anche i motivi del suo astio, ossia il fatto di essersi sentito fortemente preso in giro da ...

