'Live Non è La D'Urso', il bodyguard presente alla festa di Alberto Genovese: 'Si appartavano, su un piatto della polvere bianca...' (Di lunedì 30 novembre 2020) Il bodyguard presente alla festa in cui è accusato di aver abusato di una ragazza di diciotto anni ha parlato della serata incriminata ospite a 'Live - Non è la D'Urso'. Le feste si tenevano nel ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilin cui è accusato di aver abusato di una ragazza di diciotto anni ha parlatoserata incriminata ospite a '- Non è la D''. Le feste si tenevano nel ...

fanpage : #CTCF, Gino Strada intervistato da Fabio Fazio: 'Sono stato chiamato dal governo, poi non si sono più fatti sentire… - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - fm_nuovaradio : ?? PODCAST IN DIRETTA: Musica non Stop Live su @Spreaker - CaseTaverner11 : @danydan92028121 @EleLe08 Vengono mandati li, per creare disordine, non e' il popolo quello, sono tutte immagini cr… -