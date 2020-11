LIVE Italia-Russia | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | azzurri finalmente in campo

(Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMeo Sacchetti e Giampaolo Ricci presentano la sfida Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di qualificazione agli2022 tra, terzo dei sei previsti nel girone B. Questo doveva essere il quarto match della nostra Nazionale, ma il rinvio provocato dalla tripla positività al Covid-19 nella Macedonia del Nord ha fatto sì che quello odierno diventasse il terzo. Ed è anche l’incontro che, alla vigilia, si prospettava come il meno facile, complice anche la presenza di diversi uomini di esperienza nella formazione russa. Allenata da Sergey Bazarevich, laha travolto l’Estonia due giorni fa per 56-84. Per l’, com’è noto, ...

XFactor_Italia : Stasera quinto Live di #XF2020 con una manche speciale dedicata all'empowerment femminile! 21:15 su @SkyItalia e i… - XFactor_Italia : Il quinto Live Show si prepara a essere un superclassico con @holyernia e @THEREALGUE ?? #XF2020 - XFactor_Italia : aspettando il quinto Live di #XF2020 - AuctionsGallery : ASTA PUBBLICA / LIVE AUCTION GALLERY 15 DICEMBRE 2020 - Emergenza24 : [30.11-06:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

L’Italbasket sarà impegnata oggi in un match contro la Russia valido per le qualificazioni ai campionati Europei di Pallacanestro del 2022. In quanto nazione ospitante, in realtà, l’Italia ha già tra ...L'episodio di Live - Non è D'Urso trasmessa domenica 29 novembre, ha dato ampio spazio alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. Nello spazio ...