LIVE Italia-Russia 70-66, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: il parquet di Tallinn è azzurro! 27 punti di un grande Tessitori (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e, con il terzo successo dell’Italia nel girone, buon proseguimento di giornata! TOP SCORER – Italia: Tessitori 27; Russia: Vorontsevich 11 FINISCE QUI! VINCE L’Italia! Terza vittoria nel girone, il rimbalzo di Ricci chiude di fatto la partita! 70-66 1/2 Della Valle, ma il rimbalzo è di Ricci! Kulagin abbranca Della Valle nel tentativo di fargli fallo, sono due liberi. 15?4 alla fine. 69-66 Gran tripla di Vorontsevich, rapida, e time out stavolta di Sacchetti con1 7? da giocare. Tutta l’esperienza di uno da nove Final Four di Eurolega. Tessitori ci mette troppo per muoversi e girarsi a canestro, ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e, con il terzo successo dell’nel girone, buon proseguimento di giornata! TOP SCORER –27;: Vorontsevich 11 FINISCE QUI! VINCE L’! Terza vittoria nel girone, il rimbalzo di Ricci chiude di fatto la partita! 70-66 1/2 Della Valle, ma il rimbalzo è di Ricci! Kulagin abbranca Della Valle nel tentativo di fargli fallo, sono due liberi. 15?4 alla fine. 69-66 Gran tripla di Vorontsevich, rapida, e time out stavolta di Sacchetti con1 7? da giocare. Tutta l’esperienza di uno da nove Final Four di Eurolega.ci mette troppo per muoversi e girarsi a canestro, ...

