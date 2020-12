LIVE Italia-Russia 50-44, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: 17 di Tessitori a fine terzo quarto (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-51 Tripla frontale di Baburin, 7’10” al termine. 56-48 2/2 Tessitori. Riceve ancora palla Tessitori, Strebkov lo manda in lunetta. 54-48 Strebkov slalomeggia tra la difesa azzurra e segna da quattro metri. 54-46 Tessitori! Antipov perde palla praticamente da solo, Tessitori la raccoglie e schiaccia! Time out Bazarevich. 52-46 Tessitori scrive 19! 50-46 Arriva fino all’appoggio al vetro Strebkov. Primi 45 secondi di ultimo quarto senza canestri. TOP SCORER – Italia: Tessitori 17; Russia: Vorontsevich, Kulagin 7 fine terzo quarto: sbaglia la tripla Gaspardo, Italia che rimane avanti di sei ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-51 Tripla frontale di Baburin, 7’10” al termine. 56-48 2/2. Riceve ancora palla, Strebkov lo manda in lunetta. 54-48 Strebkov slalomeggia tra la difesa azzurra e segna da quattro metri. 54-46! Antipov perde palla praticamente da solo,la raccoglie e schiaccia! Time out Bazarevich. 52-46scrive 19! 50-46 Arriva fino all’appoggio al vetro Strebkov. Primi 45 secondi di ultimosenza canestri. TOP SCORER –17;: Vorontsevich, Kulagin 7: sbaglia la tripla Gaspardo,che rimane avanti di sei ...

