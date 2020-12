LIVE Italia-Russia 40-34 | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | polveri bagnate in 5? di terzo quarto

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-34 1/2 Valiev, poi Akele e Moretti non riescono a superare il raddoppio, ma è di Strebkov l’ultimo tocco; tre secondi per superare la metà campo. Tessitori si trova fuori posizione contro Valiev, mandandolo in lunetta. 40-33 2/2 Pajola. Ilnitskiy sbaglia un bel tiro dalla media, poi ferma il contropiede di Pajola travolgendolo per fermare l’appoggio a canestro: sono due liberi perché aveva, perlomeno (dal suo punto di vista), cercato la palla. 38-33 Se ne va Kualgin, che ritorna a far vedere una retina muoversi dopo 3?. Entra in campo anche Davide Moretti, ultimo dei giocatori ancora rimasto in panchina; viene subito raddoppiato ed è costretto al fallo in attacco. Dopo oltre 1’30” diè ancora quello di Tessitori l’unico canestro. 38-31 Gran movimento sul piede ...