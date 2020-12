LIVE Italia-Russia 36-31, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: gran secondo quarto di Tessitori e Ricci (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Della Valle per Gaspardo Signature Italian : Tough on defence run the fastbreak with finesse @Italbasket @AmeDV8#Eurobasket pic.twitter.com/5CE3cOVXyo — FIBA Eurobasket (@Eurobasket) November 30, 2020 TOP SCORER – Italia: Tessitori 11; Russia: Vorontsevich 7 FINE secondo quarto: Vorontsevich da metà campo non trova il canestro, e dunque Italia avanti di cinque punti all’intervallo. C’è un altro time out a 2?1 dalla chiusura del quarto. 36-31 Tessitori! Chiude (quasi) in allontanamento dalla media il secondo quarto prendendosi il suo spazio contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADella Valle per Gaspardo Signaturen : Tough on defence run the fastbreak with finesse @Ital@AmeDV8#Europic.twitter.com/5CE3cOVXyo — FIBA Euro(@Euro) November 30, 2020 TOP SCORER –11;: Vorontsevich 7 FINE: Vorontsevich da metà campo non trova il canestro, e dunqueavanti di cinque punti all’intervallo. C’è un altro time out a 2?1 dalla chiusura del. 36-31! Chiude (quasi) in allontanamento dalla media ilprendendosi il suo spazio contro ...

