LIVE Italia-Russia 19-24, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: i russi cercano di prendere vantaggio a metà secondo quarto (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altri liberi per l’Italia, in questo caso per Ricci, a 1’30” dall’intervallo. 31-29 Ancora rimbalzo in attacco con appoggio di Tessitori dall’errore di Ricci! 29-29 Piazzato dalla media di Vorontsevich. 29-27 Realizza l’aggiuntivo Tessitori. 28-27 TESSITORI! La tripla di Ricci non entra, lui prende il rimbalzo in attacco, segna beffando Lopatin che spende il fallo e lo manda in lunetta, costringendo a 2’55” dalla seconda sirena Bazarevich a spendere un altro minuto di sospensione. 26-27 Spissu da tre, continua il tiro al bersaglio di questi attimi! 23-27 Stepback e gran tripla di Kulagin. 23-24 TESSITORI! Gran circolazione che porta alla sua tripla! 4? all’intervallo. 20-24 1/2 Pecchia. Pecchia ci prova con la penetrazione, Ilnitskiy costretto a spendere il fallo che lo rimanda in ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltri liberi per l’, in questo caso per Ricci, a 1’30” dall’intervallo. 31-29 Ancora rimbalzo in attacco con appoggio di Tessitori dall’errore di Ricci! 29-29 Piazzato dalla media di Vorontsevich. 29-27 Realizza l’aggiuntivo Tessitori. 28-27 TESSITORI! La tripla di Ricci non entra, lui prende il rimbalzo in attacco, segna beffando Lopatin che spende il fallo e lo manda in lunetta, costringendo a 2’55” dalla seconda sirena Bazarevich a spendere un altro minuto di sospensione. 26-27 Spissu da tre, continua il tiro al bersaglio di questi attimi! 23-27 Stepback e gran tripla di Kulagin. 23-24 TESSITORI! Gran circolazione che porta alla sua tripla! 4? all’intervallo. 20-24 1/2 Pecchia. Pecchia ci prova con la penetrazione, Ilnitskiy costretto a spendere il fallo che lo rimanda in ...

