LIVE Italia-Russia 15-15, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: primo quarto all’insegna dell’equilibrio (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Ricci 5; Russia: Vorontsevich, Baburin 3 15-15 Ottima penetrazione con appoggio al vetro di Pajola! FINE primo quarto. 13-15 Penetra sulla linea di fondo Ilnitskiy, che appoggia. 52? alla fine del primo quarto. 13-13 Motovilov attacca Baldasso, che sa di non poter spendere il terzo fallo: due facili sul ritardo in aiuto di Alviti. 13-11 1/2 Valiev, che riprende però il rimbalzo. Rimbalzo in attacco di Valiev, che si trova addosso le mani di Akele: liberi. 13-10 Pressing alto russo, gli azzurri lo superano e segna Akele! 11-10 2/2 Antipov. Baldasso spende il secondo fallo, mandando in lunetta Antipov. Ricci mura il passaggio di Vorontsevich, ma nell’arrestarsi sotto il canestro per firmare i ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Ricci 5;: Vorontsevich, Baburin 3 15-15 Ottima penetrazione con appoggio al vetro di Pajola! FINE. 13-15 Penetra sulla linea di fondo Ilnitskiy, che appoggia. 52? alla fine del. 13-13 Motovilov attacca Baldasso, che sa di non poter spendere il terzo fallo: due facili sul ritardo in aiuto di Alviti. 13-11 1/2 Valiev, che riprende però il rimbalzo. Rimbalzo in attacco di Valiev, che si trova addosso le mani di Akele: liberi. 13-10 Pressing alto russo, gli azzurri lo superano e segna Akele! 11-10 2/2 Antipov. Baldasso spende il secondo fallo, mandando in lunetta Antipov. Ricci mura il passaggio di Vorontsevich, ma nell’arrestarsi sotto il canestro per firmare i ...

