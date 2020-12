Live: Guenda Goria incontra Telemaco: “E’ stato un disastro” (Di lunedì 30 novembre 2020) Che cosa è accaduto a Live Non è la d’Urso tra Guenda Goria e Telemaco? Che cosa si sono detti dopo tre mesi di lontananza e la rottura in diretta tv della loro relazione? Scopriamolo insieme… A Live Non è la d’Urso si compie il “miracolo”: Telemaco e Guenda Goria finalmente riescono a rivedersi dopo mesi. Sa molto di carrambata questa sorpresa che Barbara d’Urso ha fatto alla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Che cosa è accaduto aNon è la d’Urso tra? Che cosa si sono detti dopo tre mesi di lontananza e la rottura in diretta tv della loro relazione? Scopriamolo insieme… ANon è la d’Urso si compie il “miracolo”:finalmente riescono a rivedersi dopo mesi. Sa molto di carrambata questa sorpresa che Barbara d’Urso ha fatto alla Articolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Guenda Goria incontra Telemaco a Live Non è la D’Urso: “Tante emozioni” - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, atteso faccia a faccia nell’ascensore tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: ecco cosa… - infoitcultura : Live non è la D'Urso, Guenda Goria rivede per la prima volta l'ex fidanzato in diretta - zazoomblog : ‘Live – Non è la D’Urso’ atteso faccia a faccia nell’ascensore tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: ecco cosa è… - IsaeChia : ‘#Live - #NonelaDUrso’, atteso faccia a faccia nell’ascensore tra #GuendaGoria e #TelemacoDellAquila: ecco cosa è s… -