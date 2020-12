‘L’Isola dei Famosi 15’ verso la cancellazione? La clamorosa indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sarebbe dovuta iniziare, secondo i listini di Publitalia, la quindicesima edizione de L’Isola dei, proprio subito dopo la fine del Gf Vip 5. Il reality di Canale 5 avrebbe dovuto avere come conduttrice Ilary Blasi, dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi. Nonostante la macchina dei lavori stia lentamente ripartendo ed i listini dei palinsesti lo abbiano confermato, pochissimi minuti fa DavideMaggio.it ha svelato una. Secondo la testata giornalistica, il reality sarebbe in fase dia causa del Covid-19. La pandemia, infatti, renderebbe molto rischioso lo svolgimento del reality nel lontano Honduras e Mediaset starebbe quindi pensando ad un nuovo reality. In realtà, più che un nuovo format, si starebbe pensando al rispolvero di uno dei reality andati in onda sino al 2009, ossia La ...