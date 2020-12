L’infettivologo Galli: “Ritardi vaccino antinfluenzale due volte più gravi della pandemia” (Di lunedì 30 novembre 2020) vaccino antinfluenzale, “non sono ancora riuscito a farlo, forse oggi o domani. A questo punto dovrebbe esserci”, ma il punto non è questo secondo L’infettivologo Massimo Galli, tornato sul tema ad ‘Agorà’ su Rai3. “La mia è una battaglia un po’ simbolica” dice il direttore di malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano. “E’ chiaro che avrei potuto fare il vaccino in altre situazioni – ha spiegato l’esperto infettivologo e docente all’università Statale del capoluogo lombardo – Però ritenevo fondamentale che ci fosse il vaccino in ospedale per il personale”, per tutto il team. “Tra l’altro siamo in piena pandemia” di Covid-19, quindi” quest’anno “i ritardi sono due volte gravi”, ha osservato Galli. (segue dopo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020), “non sono ancora riuscito a farlo, forse oggi o domani. A questo punto dovrebbe esserci”, ma il punto non è questo secondoMassimo, tornato sul tema ad ‘Agorà’ su Rai3. “La mia è una battaglia un po’ simbolica” dice il direttore di malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano. “E’ chiaro che avrei potuto fare ilin altre situazioni – ha spiegato l’esperto infettivologo e docente all’università Statale del capoluogo lombardo – Però ritenevo fondamentale che ci fosse ilin ospedale per il personale”, per tutto il team. “Tra l’altro siamo in pienadi Covid-19, quindi” quest’anno “i ritardi sono due”, ha osservato. (segue dopo ...

