«L’incredibile storia dell’Isola delle Rose» | il nuovo film di Netflix con Elio Germano è una favola libera

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un paesaggio innevato, una strana macchina parcheggiata di fronte a un palazzo monumentale e un uomo seduto in un androne che si sfrega le mani cercando di riscaldarsi. L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, il nuovo film di Sydney Sibilia in arrivo il 9 dicembre su Netflix, inizia come una pellicola di Wes Anderson, offrendo agli spettatori un frame di quella che sembra una favola moderna nei toni pastello. Peccato che la storia non sia un’invenzione, ma sia tratta da un fatto poco conosciuto che ha dell’incredibile: nel maggio del 1968, un ingegnere bolognese di nome Giorgio Rosa ebbe l’idea di costruire un’isola in acque intercontinentali proclamandola Stato indipendente, con la propria valuta e i propri francobolli. Si trattava di una piattaforma di 400 metri quadrati montata al largo della costa riminese che, con il tempo, divenne il simbolo di una libertà incondizionata, smarcata da qualsiasi giurisdizione imposta dall’alto. https://www.youtube.com/watch?v=I_bl2Dyu5Ig