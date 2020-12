Like di Totti a Manolas dopo il poker alla Roma, tifosi giallorossi furibondi (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un “Like”, o meglio un “cuoricino”, che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi della Roma. E’ quello di Francesco Totti, ex bandiera della società giallorossa, al difensore greco Kostas Manolas, in forza al Napoli da due anni ma con un passato nella squadra della capitale. “Grande vittoria, forza Napoli sempre” ha scritto il giocatore azzurro dopo il roboante successo di ieri per 4-0 sulla Roma ricevendo l’apprezzamento dell’ex capitano giallorosso. Gesto che ha scatenato i social e i tifosi capitolini che hanno rimarcato la leggerezza di Totti. “Roba da matti” scrive su Twitter l’account “FDR” commentando il cuoricino con un “Ma perché ce l hai co #Totti da quando ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un “”, o meglio un “cuoricino”, che ha fatto andare su tutte le furie idella. E’ quello di Francesco, ex bandiera della società giallorossa, al difensore greco Kostas, in forza al Napoli da due anni ma con un passato nella squadra della capitale. “Grande vittoria, forza Napoli sempre” ha scritto il giocatore azzurroil roboante successo di ieri per 4-0 sullaricevendo l’apprezzamento dell’ex capitano giallorosso. Gesto che ha scatenato i social e icapitolini che hanno rimarcato la leggerezza di. “Roba da matti” scrive su Twitter l’account “FDR” commentando il cuoricino con un “Ma perché ce l hai co #da quando ha ...

soltantolaroma : Dicono che Totti abbia messo un like a Manolas. Un like tra amici. Un like. Un doppio tocco mentre scrolli un socia… - jo_morelli_ : RT @JosiphOliver: Totti che mette like a Manolas sul post del 4-0 contro la Roma gasa non poco - QuelloDopo : Anche ‘Repubblica’ dedica un articolo al like di Totti. Ritardati, ok. Però, due cose: 1 - c’è ancora troppo benes… - officialmaz : Manolas su Instagram parla giustamente di grande vittoria del #Napoli sulla #Roma e #Totti mette il like. A. È amic… - Godot42405938 : @VPanatta Amo Totti, ma quel like non si può vedere. Voglio credere che non sia stato lui, ma non si può vedere. -