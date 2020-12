"L'ho visto in mutande". Barbara D'Urso scuote lo studio: il racconto privatissimo sul noto volto tv (Di lunedì 30 novembre 2020) "Ho visto Pippo Baudo in mutande". La rivelazione choc arriva da Barbara D'Urso durante Domenica Live. La padrona di casa stava intervistando il comico e cabarettista Martufello, quando ha sganciato la bomba: "Sono entrata in camerino da lui, c'erano le sarte che lo stavano vestendo, e l'ho visto in mutande". Immediata la simpatica reazione dell'ospite: "E sei ancora viva?". Ovviamente, poi, i due non hanno esitato un attimo a dedicare un grande applauso a uno dei più celebri conduttori della televisione italiana. In seguito Martufello ha voluto ricordare Isabella Biagini, sua compagna per tre anni. La considerava una donna bellissima e piena di talento. "Le siamo stati molti vicini durante i suoi ultimi anni”, ha aggiunto la conduttrice. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) "HoPippo Baudo in". La rivelazione choc arriva daD'durante Domenica Live. La padrona di casa stava intervistando il comico e cabarettista Martufello, quando ha sganciato la bomba: "Sono entrata in camerino da lui, c'erano le sarte che lo stavano vestendo, e l'hoin". Immediata la simpatica reazione dell'ospite: "E sei ancora viva?". Ovviamente, poi, i due non hanno esitato un attimo a dedicare un grande applauso a uno dei più celebri conduttori della televisione italiana. In seguito Martufello ha voluto ricordare Isabella Biagini, sua compagna per tre anni. La considerava una donna bellissima e piena di talento. "Le siamo stati molti vicini durante i suoi ultimi anni”, ha aggiunto la conduttrice.

Florianhogws : Ovviamente per rispettare la tradizione di me che mi spammo ad ora tarda. Altrimenti mi avreste visto in mutande, vi avviso - fm197544 : @GavinoFranti @Robi9915 @martafana Senti genio chi ha dovuto spendere più soldi in spese sanitarie per esempio (ov… - Real_ColeMack : @serenarealf @Real_BillyA quando mi hai visto in mutande? - GiadaPiccioni : E quello in casa dicono che Pier è il cagnolino di Eli, ma lo hanno visto Zelletta sì? Gli sta più appiccicato al c… - DextertheB : 'Ma lo sai che ho visto Pippo Baudo in mutande?' 'E SEI ANCORA VIVA?' SONO MORTO ???????? #domenicalive -