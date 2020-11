Le vibrazioni del coronavirus possono dirci quanto è infettivo e mortale (Di lunedì 30 novembre 2020) (immagine: Markus Buehler and Yiwen Hu/MIT)Il coronavirus non è esattamente come viene rappresentato. Le proteine spike della corona si muovono in continuazione, per questo le immagini statiche a cui siamo abituati non sono realistiche. Proprio queste continue vibrazioni delle proteine virali aiuterebbero il patogeno a entrare nelle cellule e quindi potrebbero aiutarci a capire le caratteristiche di un certo ceppo, fino a predire quanto possa essere infettivo o mortale. A ribadirlo in un articolo pubblicato su Matter è il ricercatore del Mit di Boston Markus Buehler, lo stesso che qualche mese (come vi avevamo raccontato qui) fa aveva tradotto le vibrazioni di Sars-Cov-2 in musica. Forzare la serratura Continuando il lavoro iniziato durante la prima ondata pandemia, Buehler e il suo ... Leggi su wired (Di lunedì 30 novembre 2020) (immagine: Markus Buehler and Yiwen Hu/MIT)Ilnon è esattamente come viene rappresentato. Le proteine spike della corona si muovono in continuazione, per questo le immagini statiche a cui siamo abituati non sono realistiche. Proprio queste continuedelle proteine virali aiuterebbero il patogeno a entrare nelle cellule e quindi potrebbero aiutarci a capire le caratteristiche di un certo ceppo, fino a predirepossa essere. A ribadirlo in un articolo pubblicato su Matter è il ricercatore del Mit di Boston Markus Buehler, lo stesso che qualche mese (come vi avevamo raccontato qui) fa aveva tradotto ledi Sars-Cov-2 in musica. Forzare la serratura Continuando il lavoro iniziato durante la prima ondata pandemia, Buehler e il suo ...

