Le serie da vedere se avete già finito The Crown 4 e vi è piaciuta parecchio

(Di lunedì 30 novembre 2020) La vita delle persone famose, che siano celebrità dello spettacolo, eminenti scienziati oppure reali ed esponenti di famiglie nobili, sono un argomento piuttosto battuto sia al cinema sia in tv. La quarta stagione di The, biopic di Netflix sulla regina Elisabetta II d’Inghilterra è probabilmente la migliore finora fra tutte quelle che compongono la, complice la presenza di Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher e dell’amatissima principessa Diana. Ecco altri titoli analoghi per chi si è appassionato a questo tipo di storie. 1. Wolf Hall https://www.youtube.com/watch?v=9zuwuq2Fd2o Una delle ragioni che probabilmente hanno condotto alla scelta di Claire Foy per il ruolo della giovane Regina Elisabetta in The1 e 2 è probabilmente la sua memorabile interpretazione di Anna Bolena in Wolf Hall. ...