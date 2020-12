“Le Forze Speciali degli USA si stanno sacrificando per salvare i nostri server” – Il Patriota Q e la guerra che non è mai accaduta (Di lunedì 30 novembre 2020) “Le Forze Speciali degli USA si stanno sacrificando per salvare i nostri server” sarebbe un soggetto perfetto per un nuovo romanzo di fantascienza. Anzi no, come vedremo per un episodio di Futurama dove la figura del Patriota Q si fonde alla figura di Zapp Brannigan, inetta parodia del Capitano Kirk incline al sacrificio dei suoi uomini. Ed è un “Drop”, uno dei pizzini virtuali del Patriota Q, in diretta da Parler. Parler, i “social periferici” e i pizzini del Patriota Q Parler è uno degli infiniti social “satellite” dove i seguaci del Patriota Q amano rifugiarsi quando Facebook e Twitter li bannano. Del resto, la politica interna di Parler è percepita da loro come ... Leggi su bufale (Di lunedì 30 novembre 2020) “LeUSA sipersarebbe un soggetto perfetto per un nuovo romanzo di fantascienza. Anzi no, come vedremo per un episodio di Futurama dove la figura delQ si fonde alla figura di Zapp Brannigan, inetta parodia del Capitano Kirk incline al sacrificio dei suoi uomini. Ed è un “Drop”, uno dei pizzini virtuali delQ, in diretta da Parler. Parler, i “social periferici” e i pizzini delQ Parler è unoinfiniti social “satellite” dove i seguaci delQ amano rifugiarsi quando Facebook e Twitter li bannano. Del resto, la politica interna di Parler è percepita da loro come ...

