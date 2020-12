Lazio, zero minuti per Milinkovic-Savic contro l’Udinese: il motivo (Di lunedì 30 novembre 2020) Sergej Milinkovic-Savic non è entrato in campo nella disastrosa prestazione della Lazio contro l’Udinese. Il motivo Nella gara da incubo di ieri della Lazio, c’è spazio anche per una piccola curiosità legata a Milinkovic-Savic. Il serbo non è stato impiegato contro l’Udinese, una scelta che non è passata inosservata. «Non era in grado di giocare» ha sottolineato Inzaghi che, ad un certo punto della gara, probabilmente rispondendo proprio al centrocampista ha detto: «Sergio, ho finito i cambi». Eppure da quando è rientrato dalla Serbia, si è sempre allenato. Immobile si è rivisto in campo con un solo allenamento alle spalle. Come si legge su Il Messaggero, al mister non è piciuto il modo in cui ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Sergejnon è entrato in campo nella disastrosa prestazione della. IlNella gara da incubo di ieri della, c’è spazio anche per una piccola curiosità legata a. Il serbo non è stato impiegato, una scelta che non è passata inosservata. «Non era in grado di giocare» ha sottolineato Inzaghi che, ad un certo punto della gara, probabilmente rispondendo proprio al centrocampista ha detto: «Sergio, ho finito i cambi». Eppure da quando è rientrato dalla Serbia, si è sempre allenato. Immobile si è rivisto in campo con un solo allenamento alle spalle. Come si legge su Il Messaggero, al mister non è piciuto il modo in cui ...

giancarretta : @Futue_te_ipsum_ Forse ti sfugge il fatto che i contagi in Sardegna sono anche aumentati per il comportamento irres… - 3Maldinista : RT @Screwdrivers2: I numeri dicono: zero sconfitte, primo posto, +5 (se la Roma non vince) sulla seconda. +5 sull’Inter +6 sulla Juve +9… - Screwdrivers2 : I numeri dicono: zero sconfitte, primo posto, +5 (se la Roma non vince) sulla seconda. +5 sull’Inter +6 sulla Juve… - BWtid : @AJG_Official Ma che cazzo me ne frega? Ma che discorso è? Sono stati fatti 3 punti in 3 partite con Benevento, Hel… - EugenioCorsi : @MarcoVBava @luca5587 Aggiungo: ad oggi non abbiamo MAI potuto vedere la Lazio titolare. Zero volte. Detto questo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio zero Lazio, zero minuti per Milinkovic-Savic contro l’Udinese: il motivo Calcio News 24 Tredicesime più leggere per gli italiani (-3 miliardi) causa Covid

L’importo complessivo ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso.

Lazio, la dura scelta del numero uno: ora Strakosha torna in dubbio

Reina o Strakosha, Thomas o Pepe? L’interrogativo ora si fa veramente complicato. Inzaghi non può sbagliare per non rischiare di rovinare il dualismo che si è creato. O meglio ...

L’importo complessivo ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso.Reina o Strakosha, Thomas o Pepe? L’interrogativo ora si fa veramente complicato. Inzaghi non può sbagliare per non rischiare di rovinare il dualismo che si è creato. O meglio ...