L'attentato alla Maratona di Boston raccontato nel film "Boston – Caccia all'uomo": la storia vera (Di lunedì 30 novembre 2020) Il 15 aprile del 2013 durane la Maratona di Boston tre persone sono rimaste uccise e 264 ferite in seguito ad un attentato terroristico. Il tragico evento è stato raccontato anche dal film Boston – Caccia all'uomo, in onda stasera su Rai 2. Due ordigni piazzati sono stati fatti esplodere nei pressi del traguardo, in Boylston Street vicino a Copley Square. Le bombe erano due pentole a pressione da sei litri, riempite di esplosivo, chiodi, pezzi di ferro e sferette metalliche e contenute in borse nere da viaggio il cui timer era probabilmente un orologio da cucina. Le esplosioni sono avvenute ad una distanza di 550 piedi (170 metri). Le riprese televisive sul traguardo mostrano un intervallo di circa 12 secondi tra le due esplosioni: la prima si è verificata al di fuori del negozio ...

