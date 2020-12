L'appello dell'Oms: 'Festeggiate in famiglia, evitate celebrazioni con tanta gente' (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà un appello ascoltato? "Festeggiate con la famiglia, evitate celebrazioni a cui partecipano famiglie diverse e numerose". E' l'invito del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà unascoltato? "con laa cui partecipano famiglie diverse e numerose". E' l'invito del direttore generale'Organizzazione mondialea ...

CottarelliCPI : Ho firmato l’appello #TempoPerLaScuola per il prolungamento dell’anno scolastico, in modo che si possa recuperare i… - Corriere : Merkel: «Fermiamo lo sci in tutta la Ue». Sarà difficile convincere l’Austria: «Ci proveremo lo stesso» - DisastroRaggi : RT @paolomaggioni: I procuratori egiziani avanzano “riserve” sul lavoro della ns magistratura allontanando ancora la verità.”Uno schiaffo a… - irenben1 : RT @paolomaggioni: I procuratori egiziani avanzano “riserve” sul lavoro della ns magistratura allontanando ancora la verità.”Uno schiaffo a… - annalisa673 : RT @paolomaggioni: I procuratori egiziani avanzano “riserve” sul lavoro della ns magistratura allontanando ancora la verità.”Uno schiaffo a… -