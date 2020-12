Laporta rivela: «Nel 2006 rifiutammo un’offerta di Moratti da 250 milioni di euro per Messi» (Di lunedì 30 novembre 2020) Juan Laporta ha annunciato di volersi candidare per la presidenza del Barcellona rivelando un retroscena su Messi. Le sue parole Juan Laporta ha confermato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la propria intenzione a candidarsi alla presidenza del Barcellona nelle elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 marzo 2021. Il dirigente catalano ha già guidato il club dal 2003 al 2010, prima di decidere di non ricandidarsi. Queste alcune sue parole. PRESIDENZA – «Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po’ migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l’amore. Il nostro piano è riportare la felicità alle persone. Non è una semplice promessa elettorale. È ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Juanha annunciato di volersi candidare per la presidenza del Barcellonando un retroscena su. Le sue parole Juanha confermato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la propria intenzione a candidarsi alla presidenza del Barcellona nelle elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 marzo 2021. Il dirigente catalano ha già guidato il club dal 2003 al 2010, prima di decidere di non ricandidarsi. Queste alcune sue parole. PRESIDENZA – «Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po’ migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l’amore. Il nostro piano è riportare la felicità alle persone. Non è una semplice promessa elettorale. È ...

