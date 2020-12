L' annuncio della Pfizer | negli Usa | prime vaccinazioni a metà dicembre

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Trae fine2020”. Questo è il periodo annunciato daItalia riguardo il primo impiego di vacciniStati Uniti. Non si è entrati, invece, nel meritodistribuzione nel nostro paese e non lo si farà fino a quando l’Agenzia europea del farmaco non si pronuncerà sul vaccino. L’azienda farmaceutica statunitense ha in programma una produzione da 50 milioni di dosi nel 2020, e fino a 1,3 miliardi entro il 2021 (si tratta di un vaccino a due dosi, somministrate a 3 settimane di distanza una dall’altra). Il 20 novembre scorso, i risultati dei test effettuati dallriscontravano un tasso di efficacia pari al 95% e l’azienda aveva annunciato la presentazione allaFood and Drug Administration (Fda) statunitensedomanda per ...