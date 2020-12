L’altro virus. Se la politica dimentica la povertà (Di lunedì 30 novembre 2020) La condizione generale dell’Italia in questo tempo non prevede ottimismo, non solo per la pandemia in atto, ma soprattutto per la insufficiente azione di governo e per il disordine che vivono i partiti, tutti i partiti. I malumori, i fermenti e il malessere si avvertono ogni giorno: il Parlamento ridotto a seggio elettorale permanente, più comodo di quelli ordinari, ma con la stessa funzione, della dialettica parlamentare, figlia di dibattiti ricchi e articolati, manco l’ombra. La vita istituzionale di un grande Paese si caratterizza per il vigore, la determinazione, l’acutezza delle proprie scelte e del proprio impegno, allo stato diventati merce rara. Una condizione del genere, figlia di tante criticità non può che sollecitare chi è fuori dai piccoli giochi di potere ad agire, a prendere iniziative, a costruire proposte come è costume, sin dall’antichità, perché si attui il bene ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) La condizione generale dell’Italia in questo tempo non prevede ottimismo, non solo per la pandemia in atto, ma soprattutto per la insufficiente azione di governo e per il disordine che vivono i partiti, tutti i partiti. I malumori, i fermenti e il malessere si avvertono ogni giorno: il Parlamento ridotto a seggio elettorale permanente, più comodo di quelli ordinari, ma con la stessa funzione, della dialettica parlamentare, figlia di dibattiti ricchi e articolati, manco l’ombra. La vita istituzionale di un grande Paese si caratterizza per il vigore, la determinazione, l’acutezza delle proprie scelte e del proprio impegno, allo stato diventati merce rara. Una condizione del genere, figlia di tante criticità non può che sollecitare chi è fuori dai piccoli giochi di potere ad agire, a prendere iniziative, a costruire proposte come è costume, sin dall’antichità, perché si attui il bene ...

