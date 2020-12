La voce che ribalta tutto: "Il principe Carlo e Diana erano innamorati" - (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Rossi L’ex addetto stampa della regina Elisabetta ribalta una convinzione comune, cioè che il principe Carlo e Lady Diana fossero già in crisi al momenti del royal wedding I tabloid, i documentari e i libri sulla royal family raccontano spesso dell’infelice matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana. Un’unione iniziata sotto una cattiva stella, perennemente all’ombra di Camilla Parker Bowles, attraversata da continue tensioni e da un’incomprensione di coppia iniziata già dal primo giorno. Addirittura, secondo agghiaccianti indiscrezioni, l’erede al trono avrebbe avuto il coraggio di confessare a Lady Diana che non l’amava e non l’avrebbe amata mai proprio la notte precedente al royal wedding. Un colpo durissimo per la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesca Rossi L’ex addetto stampa della regina Elisabettauna convinzione comune, cioè che ile Ladyfossero già in crisi al momenti del royal wedding I tabloid, i documentari e i libri sulla royal family raccontano spesso dell’infelice matrimonio tra ile Lady. Un’unione iniziata sotto una cattiva stella, perennemente all’ombra di Camilla Parker Bowles, attraversata da continue tensioni e da un’incomprensione di coppia iniziata già dal primo giorno. Addirittura, secondo agghiaccianti indiscrezioni, l’erede al trono avrebbe avuto il coraggio di confessare a Ladyche non l’amava e non l’avrebbe amata mai proprio la notte precedente al royal wedding. Un colpo durissimo per la ...

LucaBizzarri : A volte capita che tu debba stare a sentire uno che dice “Ci rubano il Natale”. L’anno scorso glielo rubavano i mu… - team_world : La violenza sulle donne spesso ha le chiavi di casa. Ha il volto delle persone che amiamo, ma che NON ci amano. S… - reportrai3 : Sigfrido Ranucci ospite di @TvTalk_Rai in onda su @RaiTre La voce sulla chiusura girava spesso, ne parlavamo con M… - nic080499 : RT @adorvnali: comunque scientificamente provato che se leggi ad alta voce non capisci un cazzo perché pensi più a leggere bene che al sens… - silviacgnl : ogni volta che sento i miei vicini di casa alzare un po’ di più la voce (sempre) sono curiosa di sapere in quale mo… -

Ultime Notizie dalla rete : voce che HTTP/1.1 Server Too Busy