La violenza sulle donne al tempo del Covid al "Club Soroptimist di Salerno" (Di lunedì 30 novembre 2020) "Nel periodo di lockdown sono aumentate le denunce delle donne che subivano violenza nell'ambito familiare a conferma che nell'80% dei casi il carnefice non ha bisogno di bussare alla porta perché ha ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 30 novembre 2020) "Nel periodo di lockdown sono aumentate le denunce delleche subivanonell'ambito familiare a conferma che nell'80% dei casi il carnefice non ha bisogno di bussare alla porta perché ha ...

BeppeFiorello : Ogni giorno deve essere 25 novembre per combattere e fermare la violenza sulle donne. @Fiorello #giuseppefiorello… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - lama_cla : RT @LaFionda2020: VIOLENZA SULLE DONNE: L'ORGIA DELLE STATISTICHE MANIPOLATE Il giornalista Francesco Ciano per il 25/11 sfodera ancora la… - realxjg : RT @LauraPausini: Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Italia) il… -