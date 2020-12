La verità di Munchau: “Ecco il reale contenuto della riforma del Mes contro l’Italia” (Di lunedì 30 novembre 2020) Cosa c’è davvero dietro alla riforma del Mes? Ai tristi balletti dei nostri politici, Gualtieri e Conte a guidare il gruppo, risponde un’analisi impeccabile di Wolfgang Münchau, prestigioso editorialista che è rimasto – fino a due mesi fa – al Financial Times per 17 anni. Münchau rivela così il reale contenuto di una riforma che va a scapito dell’Italia. Ecco perché: “Prima o poi ci ritroveremo il Patto di Stabilità ed il Fiscal Compact di nuovo in vigore e con la Bce che, nella migliore delle ipotesi, non effettuerà acquisti aggiuntivi ma rinnoverà solo i titoli in scadenza. Cosa penseranno i mercati di un Paese costretto a ridurre il debito/PIL al livello pre Covid entro il 2031, come pianifica il Governo, al ritmo di 2,5% all’anno, dal 160 al 135%? Per non parlare del 5% all’anno per 20 anni, come richiesto dal ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 30 novembre 2020) Cosa c’è davvero dietro alladel Mes? Ai tristi balletti dei nostri politici, Gualtieri e Conte a guidare il gruppo, risponde un’analisi impeccabile di Wolfgang Münchau, prestigioso editorialista che è rimasto – fino a due mesi fa – al Financial Times per 17 anni. Münchau rivela così ildi unache va a scapito dell’Italia. Ecco perché: “Prima o poi ci ritroveremo il Patto di Stabilità ed il Fiscal Compact di nuovo in vigore e con la Bce che, nella migliore delle ipotesi, non effettuerà acquisti aggiuntivi ma rinnoverà solo i titoli in scadenza. Cosa penseranno i mercati di un Paese costretto a ridurre il debito/PIL al livello pre Covid entro il 2031, come pianifica il Governo, al ritmo di 2,5% all’anno, dal 160 al 135%? Per non parlare del 5% all’anno per 20 anni, come richiesto dal ...

