La scuola dovrebbe lavorare anche di domenica, gentile De Micheli? Il ministero faccia lo stesso (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo che 2-3 giorni fa la ministra ai Trasporti, Paola De Micheli, aveva avanzato la proposta indecente (in classe anche la domenica e per tutte le 12 ore della giornata), è arrivata la smentita: mai detto, sostiene la diretta interessata. Eppure, basta fare un giro in rete, non sembra essere così. “Una provocazione, il ministro ne parli al tavolo”, ha chiosato Gissi della Cisl, assieme ad altri illustri interlocutori. Rincara la dose Turi della Uil: protraiamo l’anno scolastico fino a luglio. Una “provocazione” pericolosa, risposte altrettanto inquietanti: messaggi che gettano un’ombra pesantissima sul (pesantissimo) lavoro che i lavoratori della scuola di ogni ordine e grado hanno fatto: da marzo a luglio in didattica di emergenza – dalla scuola dell’infanzia alle superiori – e svolgendo in presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo che 2-3 giorni fa la ministra ai Trasporti, Paola De, aveva avanzato la proposta indecente (in classelae per tutte le 12 ore della giornata), è arrivata la smentita: mai detto, sostiene la diretta interessata. Eppure, basta fare un giro in rete, non sembra essere così. “Una provocazione, il ministro ne parli al tavolo”, ha chiosato Gissi della Cisl, assieme ad altri illustri interlocutori. Rincara la dose Turi della Uil: protraiamo l’anno scolastico fino a luglio. Una “provocazione” pericolosa, risposte altrettanto inquietanti: messaggi che gettano un’ombra pesantissima sul (pesantissimo) lavoro che i lavoratori delladi ogni ordine e grado hanno fatto: da marzo a luglio in didattica di emergenza – dalladell’infanzia alle superiori – e svolgendo in presenza ...

MatteoRichetti : Durante l’estate avevamo denunciato l’improvvisazione assoluta del Governo sulla #scuola. La ministra Azzolina inve… - Italia_Notizie : La scuola dovrebbe lavorare anche di domenica, gentile De Micheli? Il ministero faccia lo stesso - ilfattoblog : La scuola dal primo giorno di lockdown si è messa a lavorare alacremente per adattare ciò che è per sua natura inad… - CassioMagistris : E' stata messa al ministero solo per le sue doti di inadeguatezza! nn sa fare un cazzo ed ha la testa come quello c… - ilfattoblog : La scuola dovrebbe lavorare anche di domenica, gentile De Micheli? Il ministero faccia lo stesso -

Ultime Notizie dalla rete : scuola dovrebbe HTTP/1.1 Server Too Busy