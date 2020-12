La poesia di Federico Salvatore per Maradona (VIDEO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ce stà sulo nu nomme ca fa rima cu pallone e ’o ssape tutt’ ’o munnoca è sulo Maradona!”. Inizia così uno struggente omaggio in rima del cantautore napoletano, Federico Salvatore dedicato a Diego Armando Maradona. La dedica: Pecchè p’ogni partita, senza sapè ’a raggione, ’a poesia d’ ’a vita l’ha scritta c’ ’o pallone! L’ha scritta dint’ô core ’e ogni spettatore… ’e tutt’ ’e jucature… ’e tutt’ ’e ccriature! L’ha scritta ncopp’ê mmura, l’ha scritto nterr’â rena, l’ha scritto int’ê pasture ’e San Gregorio Armeno! L’ha scritto dint’ ê vvoce ca se songo abbrucate, pe ffarle arrivà ncielo stu surdato nnammurato! L’ha scritto pe ssette anne stu figlio ’e tutt’ ’e mmamme, cu ’a capa in Argentina e ’o core a Margellina! Pe vvuje sarrà nu riàvulo, ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ce stà sulo nu nomme ca fa rima cu pallone e ’o ssape tutt’ ’o munnoca è sulo!”. Inizia così uno struggente omaggio in rima del cantautore napoletano,dedicato a Diego Armando. La dedica: Pecchè p’ogni partita, senza sapè ’a raggione, ’ad’ ’a vita l’ha scritta c’ ’o pallone! L’ha scritta dint’ô core ’e ogni spettatore… ’e tutt’ ’e jucature… ’e tutt’ ’e ccriature! L’ha scritta ncopp’ê mmura, l’ha scritto nterr’â rena, l’ha scritto int’ê pasture ’e San Gregorio Armeno! L’ha scritto dint’ ê vvoce ca se songo abbrucate, pe ffarle arrivà ncielo stu surdato nnammurato! L’ha scritto pe ssette anne stu figlio ’e tutt’ ’e mmamme, cu ’a capa in Argentina e ’o core a Margellina! Pe vvuje sarrà nu riàvulo, ma ...

