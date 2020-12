La pandemia ha spiazzato Torino | città invecchiata e diseguale

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 1 dicembre 2020) È stato uno «spiazzamento collettivo». L’area torinese e il Piemonte sono, però, arrivati all’inizio dellada Coronavirus con una dotazione del sistema sanitario medio-bassa rispetto ad altri contesti metropolitani, in termini di posti letto (in particolare per le terapie intensive), di personale medico e di copertura vaccinale anti-influenzale. Così il Rapporto Rota 2020 su. Quella che viene considerata come la più autorevole e attesa indagine annuale cittadina, elaborata dal Centro Einaudi, fotografa l’impatto dellasullae … Continua L'articolo proviene da il manifesto.