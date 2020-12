La nuova vita politica dell’ex governatore toscano Rossi Nuovo commissario Pd Umbria per riconquistare l’ex Centro Italia ‘rosso’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Signa, Bruxelles, Perugia, Roma, forse Siena. A quasi due mesi , l’8 ottobre scorso, dal passaggio delle consegne da presidente della giunta regionale con Eugenio Giani,Enriconon si è concesso neppure qualche settimana di vacanze, dopo vent’anni trascorsi in Regione, prima come assessore alla Sanità e poi come capo del governo. Da politico navigato, “un comunista berlingueriano”, come si definisce,, 62 anni, esordio di carriera come sindaco di Pontedera, in provincia di Pisa, dove impedì, grazie alla sua amicizia con Giovannino Agnelli il trasferimento a Nusco, in Irpinia, della Piaggio, sa bene che inle pause possono rivelarsi dannose. Così, dopo essersi sfilato la cravatta rossa per donarla a Giani come gesto simbolico di passaggio ...