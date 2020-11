La nuova nave dei Pasdaran? Costruita in Italia

manu_etoile : RT @ebreieisraele: L' #lran, violati i divieti sul #nucleare e perso #Fakhrizadeh, presenta la nuova flotta. Una nave da guerra sarebbe l'… - YRetlaw : RT @ebreieisraele: L' #lran, violati i divieti sul #nucleare e perso #Fakhrizadeh, presenta la nuova flotta. Una nave da guerra sarebbe l'… - AlessandroV1953 : RT @ebreieisraele: L' #lran, violati i divieti sul #nucleare e perso #Fakhrizadeh, presenta la nuova flotta. Una nave da guerra sarebbe l'… - ItaliaOMorte : RT @ebreieisraele: L' #lran, violati i divieti sul #nucleare e perso #Fakhrizadeh, presenta la nuova flotta. Una nave da guerra sarebbe l'… - Shiroukygdr : @Sorakygdr -terrorizzante. Ascoltò in silenzio la terribile tragedia accaduta proprio nel giorno del compleanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova nave

Il Sole 24 ORE

Il progetto per la navigabilità del fiume ha un costo di oltre 2,5 milioni di euro Il Comune partecipa al bando “Italia City Branding” per avere i fondi governativi ...Il decreto ministeriale in preparazione sancirà il divieto di movimento una settimana prima dell'inizio delle festività. Le deroghe allo studio previste per un solo genitore e, forse, per gli studenti ...