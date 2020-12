La Nato, l’Europa e Biden. Cosa avvicina le due sponde dell’Atlantico (Di lunedì 30 novembre 2020) Russia, Cina e riflessione strategica sul futuro dell’Alleanza. Sono questi i principali punti dell’agenda della riunione dei ministri degli Esteri della Nato, in programma (da remoto) domani e dopo domani. Luigi Di Maio e colleghi ritroveranno per l’ultima volta Mike Pompeo, segretario di Stato dell’amministrazione uscente degli Stati Uniti. La transizione da Donald Trump e Joe Biden alimenta diversi interrogativi interni all’Alleanza, con attese che vanno dall’Afghanistan fino ai più generali rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. A gestire i lavori ci sarà il segretario generale Jens Stoltenberg, che oggi ha anticipato il meeting con la tradizionale conferenza stampa. MINACCE RUSSE… L’agenda si aprirà come di consueto sul fronte più tradizionale, quello orientale. La Russia è ancora in cima alla lista delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 30 novembre 2020) Russia, Cina e riflessione strategica sul futuro dell’Alleanza. Sono questi i principali punti dell’agenda della riunione dei ministri degli Esteri della, in programma (da remoto) domani e dopo domani. Luigi Di Maio e colleghi ritroveranno per l’ultima volta Mike Pompeo, segretario di Stato dell’amministrazione uscente degli Stati Uniti. La transizione da Donald Trump e Joealimenta diversi interrogativi interni all’Alleanza, con attese che vanno dall’Afghanistan fino ai più generali rapporti tra le due. A gestire i lavori ci sarà il segretario generale Jens Stoltenberg, che oggi ha anticipato il meeting con la tradizionale conferenza stampa. MINACCE RUSSE… L’agenda si aprirà come di consueto sul fronte più tradizionale, quello orientale. La Russia è ancora in cima alla lista delle ...

