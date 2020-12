“La mia vita è rovinata”. Guendalina Tavassi, i video rubati non bastavano: ogni giorno succede questo (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stati giorni difficili per Guendalina Tavassi. Giorni di lacrime e dolore da quando, una settimana fa, alcuni suoi video sono finiti in rete hackerati dalla piattaforma iCloud. video di momenti intimi con il marito che sono finiti in rete e sotto l’occhio di milioni di utenti del web che hanno rimbalzato la vita privata di Guendalina Tavassi sui vari canali. Qualcosa già successo, in tempi recenti, alla showgirl Francesca Giuliano la maggiorata di “Avanti Un altro” alla quale sono state prese alcune foto dal suo Instagram e usate come trappola per accedere a siti porno e quindi guadagnare con gli accessi. Nella storia ieri è intervenuto, durante la diretta di ‘Live non è la D’Urso’, programma serale della domenica guidata da Barbara D’Urso su canale 5, il marito ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stati giorni difficili per. Giorni di lacrime e dolore da quando, una settimana fa, alcuni suoisono finiti in rete hackerati dalla piattaforma iCloud.di momenti intimi con il marito che sono finiti in rete e sotto l’occhio di milioni di utenti del web che hanno rimbalzato laprivata disui vari canali. Qualcosa già successo, in tempi recenti, alla showgirl Francesca Giuliano la maggiorata di “Avanti Un altro” alla quale sono state prese alcune foto dal suo Instagram e usate come trappola per accedere a siti porno e quindi guadagnare con gli accessi. Nella storia ieri è intervenuto, durante la diretta di ‘Live non è la D’Urso’, programma serale della domenica guidata da Barbara D’Urso su canale 5, il marito ...

