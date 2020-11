La Lega promette denunce sul caso Gruber (ma è lei vittima di fake news) (Di lunedì 30 novembre 2020) La vicenda, come si può immediatamente capire, è un po’ contorta e merita qualche spiegazione in più rispetto al titolo. Già, perché qui c’è un gioco di malintesi e di scambi di identità che solo la promiscuità dei social network poteva causare. Con la differenza che questo aspetto non resta confinato solo al mondo virtuale, ma potrebbe avere conseguenze Legali. Perché la minaccia è questa: la Lega contro Gruber pensa ad azioni Legali perché la giornalista avrebbe diffuso una schermata – durante Otto e Mezzo – di una pagina Facebook che si chiama Lega – Salvini premier e che aveva diffuso la bufala dei suoi abbracci con Giuseppe Conte prima dell’ospitata del presidente del Consiglio nella trasmissione di La7 lunedì 23 novembre, in piena emergenza coronavirus. LEGGI ANCHE > La bufala di Conte e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) La vicenda, come si può immediatamente capire, è un po’ contorta e merita qualche spiegazione in più rispetto al titolo. Già, perché qui c’è un gioco di malintesi e di scambi di identità che solo la promiscuità dei social network poteva causare. Con la differenza che questo aspetto non resta confinato solo al mondo virtuale, ma potrebbe avere conseguenzeli. Perché la minaccia è questa: lacontropensa ad azionili perché la giornalista avrebbe diffuso una schermata – durante Otto e Mezzo – di una pagina Facebook che si chiama– Salvini premier e che aveva diffuso la bufala dei suoi abbracci con Giuseppe Conte prima dell’ospitata del presidente del Consiglio nella trasmissione di La7 lunedì 23 novembre, in piena emergenza coronavirus. LEGGI ANCHE > La bufala di Conte e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega promette Lega contro Gruber per una fake news che la giornalista ha subito Giornalettismo.com La Lega promette denunce sul caso Gruber (ma è lei vittima di fake news)

LEGGI ANCHE > La bufala di Conte e degli abbracci con la Gruber prima della puntata di Otto e Mezzo del 23 novembre « Si tratta di una pagina Facebook chiaramente contraffatta – scrive la Lega sui soc ...

LEGGI ANCHE > La bufala di Conte e degli abbracci con la Gruber prima della puntata di Otto e Mezzo del 23 novembre « Si tratta di una pagina Facebook chiaramente contraffatta – scrive la Lega sui soc ...