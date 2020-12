La giacca da motociclista che si illumina quando freni

Leggi su wired

(Di lunedì 30 novembre 2020) Chi viaggia su due ruote deve guardarsi da varie insidie che si incontrano sulla strada, a partire dall’essere visibile per pedoni e automobilisti. Il concetto vale per i ciclisti e ancor più per chi ai pedali preferisce la moto, mezzo che secondo le statistiche deve il 60% circa degli incidenti proprio alla mancata visibilità dei centauri nel traffico e nei tratti stradali menoti. Di rimedi se ne sono susseguiti tanti nel tempo e ora ci prova Raylier, unadotata di strisce led sulla parte frontale e sul retro che sino, grazie agli accelerometri integrati, aumentando l’intensitàsi frena. La soluzione nasce per ridurre gli urti, in particolare nelle ore notturnela luce scarseggia e laddove i lampioni non ci sono proprio. Impermeabile e con gusci protettivi che si ...