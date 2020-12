La Germania si chiede: “Nel calcio moralista e bacchettone di oggi, Maradona sarebbe tollerato?” (Di lunedì 30 novembre 2020) Le celebrazioni in memoria di Maradona hanno mandato un po’ in crisi il calcio tedesco. Un interessante articolo del Frankfurter Allgemeine si interroga sulla grande ipocrisia del pallone moderno (in particolare in Germania) che ha ormai soffocato la “follia” dei geni, ma nel frattempo esalta la memoria del più sregolato del più grande genio di tutti. “Da un lato sembrava abbastanza naturale che anche il calcio tedesco si unisse alla commemorazione di uno dei più grandi dello sport. Allo stesso tempo, tuttavia, Maradona sembrava molto, molto distante dalla realtà di uno stadio della Bundesliga nel novembre 2020”. “Alcuni giocatori potrebbero aver riflettuto negli attimi del ricordo chiedendosi se tutto il culto dell’eroe Maradona non sia un po’ ipocrita. Dopotutto, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) Le celebrazioni in memoria dihanno mandato un po’ in crisi iltedesco. Un interessante articolo del Frankfurter Allgemeine si interroga sulla grande ipocrisia del pallone moderno (in particolare in) che ha ormai soffocato la “follia” dei geni, ma nel frattempo esalta la memoria del più sregolato del più grande genio di tutti. “Da un lato sembrava abbastanza naturale che anche iltedesco si unisse alla commemorazione di uno dei più grandi dello sport. Allo stesso tempo, tuttavia,sembrava molto, molto distante dalla realtà di uno stadio della Bundesliga nel novembre 2020”. “Alcuni giocatori potrebbero aver riflettuto negli attimi del ricordondosi se tutto il culto dell’eroenon sia un po’ ipocrita. Dopotutto, ...

