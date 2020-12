La Frappart si prende anche la Champions maschile | dirigerà Juve-Dinamo Kiev

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nell'agosto 2019 ha arbitrato la finale Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea e fu la prima volta per una donna arbitro in una competizione UefaAdesso la francese Stephaniesarà la prima arbitro donna in una partita diLeague al. E' stata infatti designata per dirigere, in programma mercoledì sera a Torino. Laè stata la prima donna ad arbitrare nel campionato francese e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League, dove ha arbitrato diverse partite, tra cui Granada-Omonia Nicosia, l'ultima in ordine di tempo, il 26 novembre scorso.